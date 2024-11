POL-RE: Waltrop: Zwei Verletzte bei Unfall - Behinderungen im Berufsverkehr

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Unbekannte Täter haben an einem Hofladen an der Liesenfeldstraße mehrere Automaten aufgebrochen - und die Geldkassetten geleert. Auch im Hofladen selbst wurde eine Kasse mit Geld gestohlen. Um nicht beobachtet zur werden, wurden zuvor die Überwachungskameras ausgeschaltet. Die Tat passierte zwischen 20 Uhr am Montagabend und 7.45 Uhr ...

