Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Audi beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am heutigen Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 12:25 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Heinrich-Böll-Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Aus- bzw. Einparken gegen einen dort geparkten Audi A4. Dabei wurde der linke Außenspiegel sowie die Fahrertür beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher ohne Angabe seiner Personalien von der Unfallstelle. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Tel.: 05922 / 776600 zu melden.

