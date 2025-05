POL-EU: Pedelec mit Pkw kollidiert

Schleiden (ots) - Im Zeitraum von Freitag (9. Mai), 16 Uhr, bis Montag (12. Mai), 8 Uhr, kam es an einer Schule in der Straße Ruppenberg in Schleiden zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten insgesamt fünf Fensterscheiben. In unmittelbarer Nähe konnten Steine aufgefunden werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 ...

