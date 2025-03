Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Seniorin erwischt Einbrecher im Haus

Recklinghausen (ots)

Auf der Cäcilienhöhe wurde am Sonntagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen, während die Bewohnerin schlief. Die Seniorin war im Wohnzimmer auf der Couch eingeschlafen. Als sie gegen 21.50 Uhr wach wurde, bemerkte sie plötzlich eine fremde Person im Haus. Der oder die unbekannten Täter hatten die Haustür aufgebrochen, um ins Gebäude zu kommen. Anschließend wurde das Erd- und Oberschoss des Hauses nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Informationen wurde Schmuck gestohlen. Nachdem die Seniorin die fremde Person bemerkt hatte, wählte sie den Notruf. Die unbekannte Person im Haus wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,70m bis 1,80m groß, sehr schlank, vermutlich jung (aufgrund Gangbild), dunkel gekleidet, Geschlecht unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

