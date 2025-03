Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Peter Fahnenbrock wird neuer Leiter Bezirks- und Schwerpunktdienst Marl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen/Marl - Der Bezirks- und Schwerpunktdienst (BSD) Marl bekommt einen neuen Leiter. Zum 1. April wird Polizeihauptkommissar Peter Fahnenbrock (55) die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Mark Kiehne antreten. Zuletzt war er eingesetzt als Wachdienstführer in der Polizeiwache Bottrop.

"Seine verschiedenen Verwendungen im Streifendienst, in der Aus- und Fortbildung und als Führungskraft im Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen zeigen die Erfahrung, die Peter Fahnenbrock mitbringt für den Bezirks- und Schwerpunktdienst", so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Mein Dank gilt Mark Kiehne, der in Marl sehr gute Arbeit geleistet und damit Anknüpfungspunkte für seinen Nachfolger geschaffen hat."

Peter Fahnenbrock ist gespannt auf die neue Aufgabe: "Ich habe gerne im Wachdienst gearbeitet, freue mich aber sehr darauf, die Führungsverantwortung für den Bezirks- und Schwerpunktdienst in Marl zu übernehmen. Dank der guten Arbeit meines Vorgängers gibt es sehr vertrauensvolle Beziehungen zwischen Polizei und Stadt sowie den Vereinen und Verbänden. Mir sind aber auch die Herausforderungen bewusst, denen sich die Polizei in Marl stellen muss. Daher möchte ich Anlaufstelle für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sein und ihnen ein gutes Gefühl von Sicherheit mit der Arbeit des BSD vermitteln."

Zur Person:

Peter Fahnenbrock ist in Datteln aufgewachsen, lebt aber seit 25 Jahren in Recklinghausen. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seine Freizeit verbringt er gerne auf dem Fahrrad und nutzt seine Ausflüge, um zu fotografieren.

Beruflicher Werdegang:

Nach seinem Einstieg in den gehobenen Dienst 1995 und dem Fachhochschuldiplom 1998 war Peter Fahnenbrock ein Jahr lang im Wach- und Wechseldienst des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen eingesetzt, bevor er bis 2006 zur Bereitschaftspolizeihundertschaft Gelsenkirchen wechselte. Hier war er Trainer für integrierte Fortbildung und ab 2004 auch Gruppenführer. Zwischen 2006 und 2014 lehrte er am Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW. Nach sechs Jahren als stellvertretender Wachdienstführer der Polizeiwache Recklinghausen übernahm Peter Fahnenbrock für ein halbes Jahr die Stelle des Wachdienstführers in Datteln, bevor er im Mai 2021 in derselben Verwendung nach Bottrop wechselte.

Hintergrund Bezirks- und Schwerpunktdienst: Der Bezirks- und Schwerpunktdienst (BSD) stellt den "Schutzmann vor Ort". In direktem Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern sind die Mitarbeitenden lokale Ansprechpersonen. Sie werden eingesetzt in der Verkehrserziehung in Kindertagesstätten und Grundschulen, arbeiten in polizeilichen Fragen eng mit der Stadt, mit Vereinen, Verbänden zusammen, halten den Kontakt zu den Geschäftsleuten und vollstrecken polizeiliche Maßnahmen.

