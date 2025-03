Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 46-Jähriger schwer verletzt - Täter gesucht -Korrektur!

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet nach einem Vorfall in der Innenstadt um Zeugenhinweise. Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr wurde ein 46-Jähriger aus Gladbeck von unbekannten Tätern schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der Horster Straße stadteinwärts unterwegs, als er von mehreren Männern (vermutlich 3-4) angegriffen wurde. Als aufmerksame Zeugen dem Gladbecker zur Hilfe eilten, flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Die Polizei nimmt unter der Tel.: 0800/2361 111 Hinweise zu der Körperverletzung oder den unbekannten Männern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell