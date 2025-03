Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Seit dem 15. Januar des laufenden Jahres suchte die Recklinghäuser Polizei nach einem jungen Tatverdächtigen, der mit einem gefälschten Geldschein in einem Ladenlokal am Lipper Weg bezahlt hat. Die Tat ereignete sich am 08. Oktober 2024.

Der Tatverdächtige hat sich bei der Polizei gemeldet.

Die Fahndung hat sich somit erledigt. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und das veröffentlichte Foto zu löschen.

