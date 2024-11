Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Sperrung Zugstrecke und Verkehrsunfälle

Mainz (ots)

Mehrere Einsätze in Mainz führen aktuell zu Einschränkungen im Berufsverkehr. Die Feuerwehr Mainz unterstützt derzeit bei der Evakuierung eines Zuges auf der Fahrtstrecke in Richtung Frankfurt. Die etwa 130 Fahrgäste werden, in Absprache mit dem Notfallmanager der Deutschen Bahn und der Feuerwehr, mit einem Ersatzzug in den Bahnhof Römisches Theater gebracht. Aufgrund des Einsatzes sind in diesem Bereich alle Gleise gesperrt. Parallel kam es im Bereich des Mainspitz-Dreiecks gegen 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die beiden verkeilten Fahrzeuge blockierten die mittlere Fahrspur und mussten durch die Feuerwehr getrennt werden. Aufgrund eines weiteren Verkehrsunfalls auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen Wörrstadt und Saulheim, musste auch diese Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

