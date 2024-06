Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Bargeld bei Einbruch in Imbiss gestohlen

Rösrath (ots)

Am Mittwoch (26.06.) gegen 09:40 Uhr musste der Inhaber eines Imbisses feststellen, dass in sein Ladenlokal am Sülztalplatz eingebrochen wurde. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Am Vortag (25.06.) hatte er den Imbiss gegen 22:30 Uhr in noch ordnungsgemäßen Zustand verschlossen und verlassen. In diesem Zeitraum drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in das Ladenlokal ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell