Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchte Räuberische Erpressung in Varel - Sofortige Fahndungsmaßnahme führte zur Kontrolle der Flüchtigen - Aufmerksamer Zeuge gibt die entscheidenden Informationen

Varel (ots)

Nach Zeugenaussagen habe sich am vergangenen Mittwoch gegen 11:55 Uhr in der Lagerhalle einer Firma in der Oldenburger Straße ein Vorfall ereignet, bei dem durch drei männliche Personen unter Androhung von Gewalt gegenüber eines Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert worden sei. Nach Zeugenaussagen habe einer der Täter außerdem eine Schusswaffe an der Kleidung bei sich geführt. Dem Angestellten gelang es die Polizei über einen weiteren Mitarbeiter zu verständigen, so dass sofortige Maßnahmen veranlasst wurden. Ohne Beute verließen die drei männlichen Personen die Örtlichkeit und flüchteten zunächst in unbekannte Richtung, allerdings gaben Zeugen entscheidende Informationen zu dem flüchtigen Fahrzeug, d.h. Angaben zum Fahrzeugtyp und zu dem Kennzeichen, an die Polizei weiter. Im Rahmen einer großflächigen Fahndung konnten das Fahrzeug und die Personen durch eine grenzüberschreitende Streife der Bundespolizei und der niederländischen Polizei kurz hinter dem Grenzübergang Bunde angehalten und kontrolliert werden. Die Beamten stellten die Personalien fest und durchsuchten das Fahrzeug und die Personen, wobei eine Schusswaffe nicht aufgefunden werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auf eine Festnahme im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens verzichtet. Die Ermittlungen dauern an.

