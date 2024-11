POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der B 210

Schortens (ots) - Eine 58-jähriger Frau befuhr am 20.11.2024 gegen 22:40 Uhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 210 aus Richtung Wittmund kommend in Richtung Wilhelmshaven. In Höhe Abbickenhausen geriet sie auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und prallte schließlich mehrfach nach rechts in die Leitplanke. Ein ...

