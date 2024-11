Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B 437

Varel (ots)

Am Montagabend kam es gegen 18.25 Uhr auf der B437 in Richtung Bockhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW der Marke Audi befuhr in Höhe der Abfahrt Langendamm den rechten Fahrstreifen. Vom linken Fahrstreifen wechselte ein Sprinter nach rechts und touchierte den PKW Audi. Der Sprinterfahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der geschädigte Fahrzeugführer konnte vom Kennzeichen den Zulassungsbezirk WI- ablesen. Auf dem weißen Transporter soll in blauer Schrift "Fairmieten" gestanden haben. Ein PKW Audi SUV soll nach dem Unfall hinter dem Sprinter hergefahren sein. Möglicherweise könnte dieser Fahrer ergänzende Angaben zu dem Sprinter machen. Sowohl er als auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell