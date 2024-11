Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B 210 mit einer leicht verletzten Person in Schortens

Schortens (ots)

Eine 58-jähriger Frau befuhr am 20.11.2024 gegen 22:40 Uhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 210 aus Richtung Wittmund kommend in Richtung Wilhelmshaven. In Höhe Abbickenhausen geriet sie auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und prallte schließlich mehrfach nach rechts in die Leitplanke. Ein nachfolgender 22-jähriger Mann erkannte die Situation zu spät und prallte mit seinem Pkw in den stehenden Pkw eines vorausfahrenden Mannes, der an der Unfallstelle noch rechtzeitig anhalten konnte. Der Pkw der Frau wurde bei dem Verkehrsunfall erheblich, der stehende nachfolgende Pkw hingegen leicht beschädigt. Ferner entstand leichter Sachschaden an der Schutzplanke. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell