Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Einbruch in Tankstelle, Polizei sucht Zeugen

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 4.15 Uhr, hat es in Schwenningen in der Rottweiler Straße einen Einbruch in eine Tankstelle gegeben. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und hielten sich in diesem auf. Was aus dem Verkaufsraum gestohlen wurde, muss noch geprüft werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwenningen unter 07720 8500 0 entgegen.

