POL-EU: Vandalismus an Schule

Kall-Dottel (ots) - Am Samstag (10. Mai) gegen 14 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 206 bei Kall-Dottel ein Auffahrunfall. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Kall befuhr die Landstraße 206 von Kall kommend in Richtung Kall-Keldenich. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim befuhr die Landstraße 206 hinter der Frau in gleicher Fahrtrichtung. An der Abzweigung Kall-Dottel beabsichtigte die Frau nach links ...

