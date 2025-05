POL-EU: Auffahrunfall beim Abbiegen

Euskirchen (ots) - Am Freitag (9. Mai) kam es um 14.35 Uhr zu einem Brand in der Straße An der Erftbastei in Euskirchen. Ein 50-Jähriger beabsichtigte im Vorgarten von dem Wohnhaus Unkraut mit einem Gasbrenner abzubrennen. Hierbei griff die Flamme auf einen Baum über und setzte diesen in Brand. Das Feuer schlug von dem Baum auf die Hauswand über. Beim Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, verletzte sich der ...

