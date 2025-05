POL-EU: Mit Schlangenlinien aufgefallen

Mechernich-Kommern (ots) - Am heutigen Montagmorgen (12. Mai) versuchten Unbekannte um 00.06 Uhr in einen Supermarkt in der Straße Wingert in Mechernich-Kommern einzubrechen. Unbekannte versuchten die automatische Schiebetür des Supermarktes aufzudrücken. Die Tür blieb jedoch verschlossen. Die Unbekannten gelangten nicht in das Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren ...

