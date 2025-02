Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Nach Überholvorgang gegen Laterne geprallt

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 01.00 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger auf der Zeppelinstraße in Richtung Bahnhofstraße. Nachdem er auf Höhe der Biberacher Straße ein vorausfahrendes Auto überholt hatte, kam er mit seinem VW Golf auf's rechte Bankett. Das Auto geriet ins Schleudern und kollidierte mit 2 Leitpfosten und zwei Straßenlaternen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden zur Untersuchung in eine Klinik gefahren. Die Feuerwehr kehrte die Fahrbahn von Dreck und Fahrzeugteilen frei. Weiter legte sie die Masten um und sicherten die Stromkabel, so dass keine Gefahr mehr von ihnen ausging.

+++++++++++++++++++++++++++ 260519

