Dinslaken (ots) - Am Freitagabend, gegen 21.25 Uhr ereignete sich in einem Dinslakener Schwimmbad ein Sexualdelikt. Gegen 21.25 Uhr befand sich eine 23-jährige Frau in der Einzelumkleide eines Freibades in Dinslaken-Bruch, als ihr auffiel, dass im unteren Bereich der Kabine ein iPhone in einer hellen Hülle auf sie gerichtet war. Die 23-Jährige zog sich zügig an und ...

mehr