POL-UL: (GP) Hattenhofen - Drei Insassen nach Überschlag verletzt

Ulm (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:45 Uhr versuchte ein 22-Jähriger mit seinem Opel beim Erblicken des Streifenwagens vor diesem zu entwischen. Die Beamten konnten das Fahrzeug bis zu dessen Halteradresse in der Hauptstraße in Lauterstein verfolgen. Dort angekommen versuchte der Fahrer mit drei weiteren Insassen im Haus zu verschwinden. Dies ...

mehr