Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Fluchtversuch mit über 1 Promille und ohne Führerschein

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:45 Uhr versuchte ein 22-Jähriger mit seinem Opel beim Erblicken des Streifenwagens vor diesem zu entwischen. Die Beamten konnten das Fahrzeug bis zu dessen Halteradresse in der Hauptstraße in Lauterstein verfolgen. Dort angekommen versuchte der Fahrer mit drei weiteren Insassen im Haus zu verschwinden. Dies konnte jedoch von den Polizisten verhindert werden. Bei der Durchsicht des Fahrzeugs wurden weitere Flaschen Alkohol aufgefunden. Da der Fahrer deutlich unter Alkohol stand musste er zunächst Blut abgegeben und danach hätte er seinen Führerschein abgeben sollen. Hierbei wurde jedoch festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen verhielt sich der Fahrer zudem noch so renitent, dass er für die Nacht in Gewahrsam genommen werden musste.

Nun erwartet den 22-Jährigen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Rechnung für die Übernachtung bei der Polizei.

