Ulm (ots) - Zwischen 1 Uhr und 2.45 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine Firma in der Kolpingstraße ein. Über eine Seitentür verschafften sie sich Zutritt zu den Büroräumen. In den Räumlichkeiten fanden sie mehrere Computer und Bargeld. Doch mit den EDV-Geräten zeigten sie sich wohl nicht zufrieden und ...

mehr