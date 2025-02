Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Einbrecher stehlen Computer und Fahrzeugteile

Beute machten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Ochsenhausen.

Zwischen 1 Uhr und 2.45 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine Firma in der Kolpingstraße ein. Über eine Seitentür verschafften sie sich Zutritt zu den Büroräumen. In den Räumlichkeiten fanden sie mehrere Computer und Bargeld. Doch mit den EDV-Geräten zeigten sie sich wohl nicht zufrieden und machten sich noch an einem Lkw zu schaffen. Der stand in der Firmenhalle. An dem Fahrzeug montierten die Einbrecher beide Vorderräder sowie die Frontscheinwerfer ab. Zudem bauten sie die Starterbatterie im Führerhaus aus. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Ochsenhausen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise untere der Tel. 07352/202050 entgegen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

