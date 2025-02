Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Mit Messer verletzt

In der Nacht auf Freitag kam es in einer Wohnunterkunft in Blaustein-Herrlingen zu einer Auseinandersetzung.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr soll ein bislang Unbekannter in einer Wohnunterkunft in der Blautalstraße einen 25-jährigen Bewohner mit dem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Geschädigten mit einer Stichverletzung im Oberschenkel in eine Klinik. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach dem geflüchteten Täter. Der bleib jedoch unentdeckt.

Der Polizeiposten Blaustein hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich vor dem Angriff der 25-jährige Marokkaner gemeinsam mit einem 19- und einem 20-Jahre alten Tunesier vor einer Gaststätte in der Blautalstraße aufgehalten haben. Dort soll der Unbekannte auf die Gruppe zugekommen und den 19-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Streitigkeit in die nahegelegene Wohnunterkunft wo es zum Messerangriff kam.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Laut Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem Täter wohl um einen Tunesier handeln.

++++0247960

