Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandfälle in Pößneck

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei in Pößneck in der Carl-Gustav-Vogel-Straße eine brennende Hecke gemeldet. Diese konnte durch die FFW bereits gelöscht werden, sodass kein bezifferbarer Sachschaden entstand. Die Ursache konnte vor Ort nicht ermittelt werden.

Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr wurde ein brennender Kleidersack beim Altkleidercontainer in der Tuchmacherstraße gemeldet. Auch dieser konnte schnell gelöscht werden. Hier entstand Sachschaden neben dem Kleidersack auch am Asphalt auf einer Größe von ca. 40x40 cm.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter 036634310 entgegen.

