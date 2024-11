Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer übersieht Kreisverkehr

Dittersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 21:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford die Landstraße von Schleiz in Richtung Neustadt an der Orla. Bei Dittersdorf übersah er den Kreisverkehr und fuhr geradeaus über diesen. Dabei kollidierte er mit der Beschilderung und dem Bewuchs auf dem Kreisverkehr. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und durch einen Rtw zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden um die 10.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell