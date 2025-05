Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Schusswaffe bedroht

Mechernich (ots)

Am Samstag (10. Mai) um 00.26 Uhr kam es im Kiefernweg in Mechernich zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein 32-jähriger Mann aus Mechernich befand sich mit einer weiteren Person auf dem Heimweg von einer Feier in einer Grillhütte in der Bleibergstraße in Mechernich.

Dort war es zuvor zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen mit drei ihm unbekannten männlichen Personen gekommen.

Im Kiefernweg wurde der 32-Jährige nach eigenen Angaben von drei Männern, die sich von hinten aus einer Seitenstraße näherten, angegriffen und mit einer Schusswaffe bedroht.

Anschließend flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Der Mechernicher wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unbekannten konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gefertigt.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- männlich - 25 bis 30 Jahre alt - 185 cm groß - Vollbart - arabisches Erscheinungsbild - deutsche Sprache mit arabischem Akzent - bekleidet mit einer weißen Daunenjacke

2. Person

- männlich - jünger als 1. Person - kleiner als 1. Person, circa 170 bis 175 cm - arabisches Erscheinungsbild - deutsche Sprache mit arabischem Akzent

3. Person

- männlich - jünger als 1. Person - kleiner als 1. Person, circa 170 bis175 cm - arabisches Erscheinungsbild - deutsche Sprache mit arabischem Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

