POL-EU: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

53879 Euskirchen (ots) - Gegen Mittag des 10.05.25 kam es zu einer Diebstahlshandlung in einem Schuhgeschäft auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen. Ein 62-jähriger Kunde steckte sich ein Paar Schuhe in seinen mitgeführten Rucksack und versuchte das Geschäft zu verlassen. Nachdem der Kunde den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Schuhe zu bezahlen, wurde der Alarm ausgelöst. Die Mitarbeiterin an der Kasse ...

