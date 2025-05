Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tandemfahrer nach bei Verkehrsunfall schwer verletzt

53902 Weilerswist (ots)

Am 10.05.25 gegen Mittag befuhr ein 62-jähriger Tandemfahrer aus Hürth mit seiner 55-jährigen Begleiterin die K11 in Weilerswist in Fahrtrichtung Euskirchen. Beide Tandemfahrer waren mit einem Helm ausgerüstet. Eine 72-jährige Weilerswisterin, die sich mit ihrem Pkw dem Tandem von hinten näherte, stieß aus derzeit noch unerklärlichen Gründen mit dem Tandem zusammen. In Folge dessen kamen die Tandemfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzten in den dortigen Straßengraben. Die beiden Tandemfahrer wurden schwerverletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt und das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell