Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hilfsbereiter Bürger stellte sich flüchtendem Jugendlichen in den Weg

53879 Euskirchen (ots)

Am Freitagabend wurden Polizeibeamten zu einer Schlägerei mit 20 Personen zur Herz-Jesu-Kirche in Euskirchen gerufen. Beim Eintreffen der Polizei, flüchteten die Schläger in Richtung Neutorwall. Die Beamten nahmen sofort fußläufig die Verfolgung auf. Diese konzentrierte sich schnell auf einen 15-jährigen männlichen Jugendlichen, der von einer anderen männlichen Person bei der Flucht noch angefeuert wurde. Um den Flüchtenden weiter zu unterstützen, stellte sich die männliche Person den im vollen Lauf befindlichen Beamten in den Weg. Der Beamte kam dadurch ins Straucheln, konnte sich aber abfangen und setzte die Verfolgung fort. Ein weiterer 27-jähriger, männlicher Zeuge erkannte die Situation und nahm ebenfalls die Verfolgung des Flüchtenden auf. Nachdem der Zeuge ihn am Kragen griff, schlug der Flüchtende dem Zeugen in einer Drehbewegung mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss konnte der Beamte den Flüchtenden ergreifen und zur Polizeiwache verbringen. Durch den Faustschlag wurde der mutige Zeuge leicht im Gesicht verletzt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

