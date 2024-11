Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung -Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung sowie einem Diebstahl auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Demnach hielten sich die Täter in den vergangenen Tagen an einem Gedenkstein in der Schülerstraße auf und beschädigten dort abgelegte Kränze / Sträuße. Des Weiteren wurde bekannt, dass ein Gedenkstrauß gestohlen wurde. Die Blumen bzw. Kränze wurden im Rahmen einer Gedenkveranstaltung am 09.11.2024 abgelegt. Der Schaden selbst wurde am gestrigen Tag (14.11.2024) festgestellt.

Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Tel. 0365 / 8234 - 1465) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 -1465 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell