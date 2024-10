POL-EL: Lingen - Gasgeruch am Dahlienweg

Papenburg (ots) - Gestern Nachmittag kurz nach halb drei fuhr ein 58-Jähriger mit einem Pedelec auf dem Radweg der Straße "Süderweg" und beabsichtigte die Straße in Fahrtrichtung Lünkenweg zu kreuzen. Dabei übersah er den von rechts kommenden 23-jährigen Fahrer eines VW-Golf welcher auf der Straße "Scheideschloot" in Richtung "Am Stadion" fuhr. Infolgedessen ...

mehr