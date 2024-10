Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 58-jähriger alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Papenburg (ots)

Gestern Nachmittag kurz nach halb drei fuhr ein 58-Jähriger mit einem Pedelec auf dem Radweg der Straße "Süderweg" und beabsichtigte die Straße in Fahrtrichtung Lünkenweg zu kreuzen. Dabei übersah er den von rechts kommenden 23-jährigen Fahrer eines VW-Golf welcher auf der Straße "Scheideschloot" in Richtung "Am Stadion" fuhr. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Jedoch wurde vor Ort nach einem durchgeführten Atemalkoholtest der Verdacht bestätigt, dass der 58-Jährige stark alkoholisiert war, was durch das Ergebnis mit 2,51 Promille bestätigt wurde.

