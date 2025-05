Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidiert mit Radfahrerin

Schleiden-Gemünd (ots)

Am gestrigen Donnerstag (8. Mai) ereignete sich um 16.55 Uhr auf der Kölner Straße in Schleiden-Gemünd ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 79-jährige Radfahrerin aus Kall befuhr den Radweg der Kölner Straße in Schleiden-Gemünd in Richtung Kall. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel beabsichtigte aus einer Grundstücksausfahrt auf die Kölner Straße in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd einzufahren. Der 68-Jährige fuhr von dem Grundstück auf die Kölner Straße und übersah dabei die vor ihm fahrende Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

