POL-EU: Elfjähriger bei Zusammenstoß verletzt

Bad Münstereifel (ots)

Am Donnerstag (8. Mai) befuhr ein 41-jähriger Mann aus Mechernich mit einem Omnibus die Straße Otterbach in Bad Münstereifel in Fahrtrichtung Kölner Straße. Ein 11-jähriger Junge aus Bad Münstereifel befuhr mit seinem Fahrrad den Hubertusweg entgegen der Einbahnstraße in Fahrtrichtung Otterbach. Im Kreuzungsbereich Otterbach / Hubertusweg kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 41-jährigen Autofahrer und dem Radfahrer. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Universitätsklinik geflogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen übernommen.

