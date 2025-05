POL-EU: Polizeihauptkommissar Gregor Rühl ist neuer Bezirksdienstbeamter in Bad Münstereifel

Euskirchen (ots) - Gestern (7. Mai) kam es um 18 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Veybachstraße in Euskirchen. Ein 28-jähriger Schleidener nahm mehrere Kleidungsstücke vom Außenständer eines Bekleidungsgeschäfts an sich und steckte diese in seinen Rucksack. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und anschließend angesprochen. Der 28-Jährige bedrohte den Ladendetektiv danach mit dem Tode. Es wurde eine Anzeige wegen des Ladendiebstahls und der Bedrohung ...

