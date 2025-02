POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Herne (ots) - Durch die Vortäuschung eines Notfalls hat sich ein Trickbetrüger Zutritt zur Wohnung einer 86-jährigen Hernerin verschafft und die Seniorin anschließend um ihr Geld gebracht. Am Donnerstag, 6. Februar, klingelte es gegen 14.10 Uhr an der Wohnungstür der Hernerin, die in einem Mehrfamilienhaus an der Märkischen Straße wohnt. Als sie öffnete, rief ...

