POL-BO: Notfall vorgetäuscht: Trickbetrüger bestiehlt Seniorin (86)

Herne (ots)

Durch die Vortäuschung eines Notfalls hat sich ein Trickbetrüger Zutritt zur Wohnung einer 86-jährigen Hernerin verschafft und die Seniorin anschließend um ihr Geld gebracht.

Am Donnerstag, 6. Februar, klingelte es gegen 14.10 Uhr an der Wohnungstür der Hernerin, die in einem Mehrfamilienhaus an der Märkischen Straße wohnt. Als sie öffnete, rief ein unbekannter Mann laut "Feuer!" und forderte die Frau auf, sofort alle Wasserhähne aufzudrehen und die Fenster zu öffnen. Während die 86-Jährige abgelenkt war, schaute sich der Mann in der Wohnung um.

Nachdem er kurz darauf gegangen war, bemerkte die 86-Jährige, dass ihre Geldbörse mit Bargeld entwendet worden war.

Der Trickbetrüger wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 m groß, "arabisches Aussehen", schwarze Locken, Vollbart, schwarze Basecap und schwarz gekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

An dieser Stelle noch einmal der dringende Appell der Polizei: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, rufen Sie den polizeilichen Notruf 110 an.

