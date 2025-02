POL-BO: Ermittlungserfolg: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Einbruch fest

Bochum (ots) - Nach einem Körperverletzungsdelikt am Mittwoch, 5. Februar, in Bochum-Weitmar fahndet die Polizei nach einem dringend tatverdächtigen 48-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Es werden Zeugen gesucht. Nach aktuellem Stand kam es gegen 15 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lange Malterse zu einem Streit zwischen dem 48-Jährigen und ...

mehr