Polizei Bochum

POL-BO: Körperverletzungsdelikt in Bochum: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt am Mittwoch, 5. Februar, in Bochum-Weitmar fahndet die Polizei nach einem dringend tatverdächtigen 48-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Stand kam es gegen 15 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lange Malterse zu einem Streit zwischen dem 48-Jährigen und einem 35-Jährigen aus Bochum. Im weiteren Verlauf griff der 48-Jährige den Bochumer mit einem Messer an und flüchtete daraufhin.

Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Trotz einer intensiven Nahbereichsfahndung der Polizei blieb der Tatverdächtige zunächst flüchtig.

So wird der Gesuchte beschrieben: männlich, 170-180 cm groß, schlank, dunkelgraue Haare. Zuletzt trug er ein blau-schwarz kariertes Hemd, darunter einen weißen Pullover, außerdem blaue Jeans und weiße Sneaker.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0234 909 - 4441 sowie auf jeder Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell