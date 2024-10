LPI-GTH: E-Scooter aus Keller gestohlen

Gotha (ots) - Gestern gegen 17.00 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem BMW die Straße "An der Goth" in Richtung "Von-Zach-Straße". Plötzlich betrat ein 8-Jähriger von links die Fahrbahn. Dabei achtete er vermutlich nicht auf den Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß des Kindes mit dem Pkw. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Am BMW entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (mla) Rückfragen bitte an: ...

