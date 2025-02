POL-BO: Mehrere Einbrüche in Gebäudekomplex: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt in der Hustadt und sucht Zeugen. Ein 19-jähriger Bochumer war am Dienstag, 4. Februar, gegen 13.40 Uhr auf dem Waldweg neben dem Sportplatz am Hustadtring/Vormholzstraße unterwegs, als ihm vier unbekannte junge Männer entgegenkamen. Einer der Tatverdächtigen bedrohte den Bochumer und entwendete seine ...

