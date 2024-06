Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warstein (ots)

Am Samstagvormittag (29.06.) kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 62-jähriger Mann aus Warstein schwer verletzt wurde. Der Warsteiner war mit seinem angeleinten Hund und in Begleitung der Ehefrau zu Fuß auf der Straße "Am Hillenberg" in der Nähe des Gewerbegebietes Enkerbruch unterwegs. Als sich die Personen kurz vor der Einmündung in den Müscheder Weg am Fahrbahnrand bewegten, passierte ein 58-jähriger Mann aus Warstein in seinem Pick-Up Transporter und dem mitgeführten Anhänger die Fußgänger mit reduzierter Geschwindigkeit. In diesem Moment rannte der Hund unvermittelt in Richtung des vorbeifahrenden Fahrzeugs und riss den 62-Jährigen auf die Fahrbahn. Während der Hund von dem vorbeifahrenden Gespann nicht erfasst wurde, kollidierte dessen Besitzer durch den Zugimpuls jedoch mit dem Anhänger und stürzte auf die Fahrbahn. Dadurch zog er sich erhebliche Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. (sn)

