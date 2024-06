Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Unachtsamkeit führt zum Verkehrsunfall

Welver (ots)

Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Hamm befuhr am Samstagmittag (29.06.), gegen 12 Uhr, die Stocklarner Straße in Richtung Berwicke. Etwa in Höhe des Friedhofes erkannte er offensichtlich infolge von Unachtsamkeit den Kurvenverlauf zu spät. Bei der eingeleiteten Vollbremsung blockierten die Räder seiner Harley, sodass er ins Schleudern geriet und dabei die Kontrolle über sein Krad verlor. Er rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Hierbei zog sich der 61-jährige leichte Verletzungen zu, die er später in einem Krankenhaus selbständig behandeln lassen wollte. Die nicht mehr fahrbereite Harley musste aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR. (hn)

