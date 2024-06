Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Kradfahrer verliert Kontrolle und stürzt

Möhnesee (ots)

Am Samstagabend (29.06.), gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Anröchte mit seinem Krad die Straße Im Möhnetal von Möhneseee-Völlinghausen in Richtung Warstein-Niederbergheim. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Anröchter ohne Fremdeinwirkung in einer Doppelkurve nach der Kläranlage die Kontrolle über seine Ducati und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (hn)

