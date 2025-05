POL-EU: Dieb bedroht Ladendetektiv

Euskirchen-Billig (ots) - Am Mittwoch (7. Mai) fand ein Jäger um 20.30 Uhr in seinem Jagdbezirk in Euskirchen-Billig vier Tierkadaver neben einem asphaltierten Feldweg. Den Tieren wurden teilweise Körperteile entfernt. Der Tatzeitpunkt ist unbekannt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Jagdwilderei gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / ...

