POL-EU: Jagdwilderei

Euskirchen-Palmersheim (ots) - Am Mittwoch (7. Mai) kam es um 20.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Euskirchen-Palmersheim. Ein 57-jähriger Euskirchener befuhr die Landstraße 210 aus Kuchenheim in Fahrtrichtung Flamersheim. Aufgrund eines geplatzten Reifens geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 26-jährige Fahrzeugführer versuchte die Kollision zu vermeiden und wich nach rechts in die Schutzplanke ...

