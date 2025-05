POL-EU: Festnahme nach Verkehrskontrolle

Zülpich (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag (5. Mai), 20 Uhr, auf Dienstag (6. Mai), 7.23 Uhr, in Zülpich, Römerallee, einen Motorroller. Das Fahrzeug der Marke Peugeot (weiß) war in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses abgestellt. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Dienstag (6. Mai) zwischen 7 und 15.55 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Zülpich. Hier wurde ein Motorroller der Marke Hercules in der Farbe schwarz entwendet. Auch dieses Fahrzeug ...

