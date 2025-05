Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Motorroller gestohlen

Zülpich (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag (5. Mai), 20 Uhr, auf Dienstag (6. Mai), 7.23 Uhr, in Zülpich, Römerallee, einen Motorroller. Das Fahrzeug der Marke Peugeot (weiß) war in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses abgestellt.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Dienstag (6. Mai) zwischen 7 und 15.55 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Zülpich.

Hier wurde ein Motorroller der Marke Hercules in der Farbe schwarz entwendet.

Auch dieses Fahrzeug war zuvor in einer Hofeinfahrt abgestellt worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell