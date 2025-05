POL-EU: Pkw in Brand geraten

Bad Münstereifel (ots) - Am Samstag (3. Mai) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 22 und 23 Uhr Zutritt zu einer Sporthalle in der Straße Im Goldenen Tal in Bad Münstereifel. Die Unbekannten gelangten auf unbekannte Weise in die Sporthalle und entwendeten eine Musikanlage, eine Musikbox sowie ein Mikrofonset. Außerdem wurden zwei Schränke und eine Gitterbox entwendet. Es wurde Anzeige wegen besonders schweren ...

